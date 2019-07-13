Украинские спортсмены собрали «урожай» медалей в предпоследний день Универсиады (фото, видео)

Спорт

Довольно успешным получился для украинских спортсменов предпоследний соревновательный день на Универсиаде, который проходит в итальянском Неаполе. Наши ребята завоевали сразу десять наград в различных видах, доведя их общее количество до 20-ти (6 золотых, по 7 серебряных и бронзовых) и поднявшись на 11 место в общем медальном зачете.

17-летняя Ева Мелещук в художественной гимнастике стала лучшей в упражнениях с булавами, набрав 21,050 балла и опередив Зохру Агамирову из Азербайджана (20,200) и россиянку Екатерину Селезневу (20,000).

Также немного ранее Мелещук стала бронзовым призером в упражнениях с обручем, уступив лишь той же Екатерине Селезневой, а также белоруске Юлии Евчик, а наша сборная стала второй в командном многоборье, пропустив вперед лишь Россию.

Самыми быстрыми оказались украинские легкоатлетки в эстафете 4×400 метров. Наши девушки в составе Марии Мыколенко, Анастасия Голеневой, Катерины Климюк и Татьяны Мельник уступали соперницами после двух этапов, но на двух заключительных смогли всех обогнать и на финише, показав время 3:30,82 сек, опередили ближайших преследовательниц из Мексики на 1,81 сек.

Татьяна Мельник

К слову, еще одна наша эстафетная команда в спортивной ходьбе на 20 км, которую составили Елена Собчук, Валентина Мирончук и Мария Филюк, завоевала «серебро», уступив на финише лишь соперницам из Австралии.

Не оказалось равных нашим девушкам в секторе для прыжков в высоту. Юлия Чумаченко и Ирина Геращенко поднялись на две высшие ступени пьедестала, показав результаты 1,94 м и 1,91 м. Третье место досталось немке Имке Оннен, которая на преодоление планки на высоте 1,91 м потратила больше попыток.

Юлия Чумаченко

В воскресенье, 14 июля, на Универсиаде завершающий соревновательный день.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легкоатлетки Климец и Корсун принесли Украине два «золота» Универсиады.

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