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Украина

Украина не может прекратить железнодорожное сообщение с Россией: Гройсман назвал причину

22:43 13 июля 2019 71
Владимир Гройсман
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за транзитных обязательств перед ЕС. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем», — заявил он.

По его словам, о возобновлении авиасообщения речь пока не идет, так как Россия является врагом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само по себе, поскольку наблюдется естественное падение количества поездок в РФ.

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