Под Полтавой произошло смертельное ДТП: момент аварии попал на видео

Происшествия

13 июля около 18:00 на автотрассе Полтава-Лохвица близ села Бречковка Полтавского района произошло трагическое ДТП. Момент столкновения Toyota, мчавшейся на большой скорости со стороны Полтавы попало на видеорегистратор автомобиля, который водитель иномарки обогнал. Лихач пытался обогнать еще одну машину и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗом 99-й модели. Столкновение было такой силы, что Toyota загорелась.

Проезжающие мимо водители бросились на помощь пострадавшим и вытащили их из салонов. У кого-то из них были переломаны нижние конечности, кто-то получил черепно-мозговые травмы. Всего их было пятеро человек, в том числе 12-летний ребенок. Все они были доставлены в лечебные учреждения. Горящую иномарку потушили пожарные, прибывшие через 20 минут из Полтавы и Диканьки.

По информации начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, спустя несколько часов в больнице Полтавы от полученных травм скончалась 29-летняя пассажирка «Жигулей». Водитель, ее супруг, находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). Санкция будет применена после установления всех обстоятельств происшествия и тяжести травм потерпевших.

Как сообщали «ФАКТЫ», 11 июля в Николаевской области «Жигули», которыми управлял 10-летний ребенок, лоб в лоб столкнулись с шедшим в противоположном направлении автомобилем Opel. В результате происшествия ребенок погиб на месте.

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