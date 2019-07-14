Происшествия

На Донбассе настоящее нашествие саранчи: в сети показали видео происшествия

В сеть попало видео нашествия саранчи на Донбассе. Видео опубликовано на странице Станично-Луганской районной государственной админисстрации.

«Во время временного прихода „русского мира“ на территорию Станично-Луганского района в 2014 году, террористами было ограблено и уничтожено оборудование одного из крупных предприятий района, ОАО „ЛУГАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ“. Из-за этого искусственные пруды высохли, превратившись в болота. Как следствие, имеем очаг размножения саранчи», — говорится в описании видео.

Сообщается, что борьбу с саранчой затрудняет то обстоятельство, что территория не разминирована.

«Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения, делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на оккупированных территориях Донетчины было зафиксировано нашествие «крупных кузнечиков».

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