На "ДНР" и "ЛНР" напали полчища насекомых

Украина

На оккупированных территориях Донетчины нашествие «крупных кузнечиков», сообщают люди в соцсетях. Вечерами насекомых полным-полно на асфальте.

Это лжесаранча, объяснили ссепаратистским СМИ специалисты «сельхознадзора ДНР». По их словам, особого ущерба посевам данный вид насекомых не наносит и опасности для человека не представляет, однако «может укусить, если попытаться взять его в руки».

Вот что рассказал «ФАКТАМ» житель одного из неподконтрольных городов: «Заметил, что в этом году очень много сверчков, бабочек, жуков-оленей, жуков-носорогов и кузнечиков. Просто тьма всего этого летает, ползает, прыгает и куда-то мигрирует. Кузнечики очень здоровенные, как саранча, но говорят, что это безобидный так называемый „серый кузнечик“, то есть лжесаранча». «В окопах тут сидит другая саранча, а эта все же посимпатичнее», — прокомментировала дончанка природное явление. «В местных СМИ пишут, что нам досаждают „в основном самцы лжесаранчи, которые после спаривания заканчивают свой жизненный цикл“, вот бы „освободителям“ такую участь», — иронизирует луганчанин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, о том, что нужно делать, если человека укусит клещ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter