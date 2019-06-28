- 11:46 ВСУ отбили у боевиков важную высоту на Донбассе
- 11:38 На Донбассе задержанный пьяный уголовник отобрал оружие у полицейского и застрелился
- 11:27 На "ДНР" и "ЛНР" напали полчища насекомых
- 11:13 Непогода в Закарпатье: в сеть выложили впечатляющие фото и видео
- 11:10 Не только измена: Памела Андерсон обвинила известного футболиста в домашнем насилии
- 10:56 Убийство в Переяславе: появились новые подробности гибели ребенка
- 10:26 Трамп подшутил над Путиным в Осаке
- 10:05 Как сэкономить на ремонте: практические советы известного дизайнера
- 09:58 Зеленский странно поздравил украинцев с Днем Конституции и нарвался на резкую критику
- 09:58 Что заявил Путин Западу перед саммитом G20
- 09:33 Во время страшной аварии в Польше украинец спас из горящих машин 4 человек: как это было
- 09:27 Долгожданная прохлада: синоптики рассказали о погоде в последние дни июня
На "ДНР" и "ЛНР" напали полчища насекомых
На оккупированных территориях Донетчины нашествие «крупных кузнечиков», сообщают люди в соцсетях. Вечерами насекомых полным-полно на асфальте.
Это лжесаранча, объяснили ссепаратистским СМИ специалисты «сельхознадзора ДНР». По их словам, особого ущерба посевам данный вид насекомых не наносит и опасности для человека не представляет, однако «может укусить, если попытаться взять его в руки».
Читайте также: Заполонили все вокруг: экологи объяснили причину нашествия бабочек в Украине
Вот что рассказал «ФАКТАМ» житель одного из неподконтрольных городов: «Заметил, что в этом году очень много сверчков, бабочек, жуков-оленей, жуков-носорогов и кузнечиков. Просто тьма всего этого летает, ползает, прыгает и куда-то мигрирует. Кузнечики очень здоровенные, как саранча, но говорят, что это безобидный так называемый „серый кузнечик“, то есть лжесаранча». «В окопах тут сидит другая саранча, а эта все же посимпатичнее», — прокомментировала дончанка природное явление. «В местных СМИ пишут, что нам досаждают „в основном самцы лжесаранчи, которые после спаривания заканчивают свой жизненный цикл“, вот бы „освободителям“ такую участь», — иронизирует луганчанин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, о том, что нужно делать, если человека укусит клещ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"