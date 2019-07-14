Джокович – Федерер: видеотрансляция финала Уимблдона

Спорт

В воскресенье, 14 июля, на центральном корте Уимблдона пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Роджером Федерером из Швейцарии, занимающим третью строчку в мировом рейтинге. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

Швейцарец, которому в августе исполнится 38 лет, является самым титулованным теннисистом в истории турнира — в его активе восемь чемпионских титулов. Что касается серба, то на его счету четыре трофея, в том числе и прошлогодний, когда в финале Новак обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

Отметим, что предстоящий поединок станет юбилейным, 50-м, в истории противостояния теннисистов. Преимущество на стороне Джоковича — 27 побед против 22-х, при этом Федерер не может обыграть соперника с ноября 2015 года, потерпев четыре поражения подряд.

Видеотрансляция финального матча будет доступна в этой новости (начало — в 16:00)

Добавим, что победитель Уимблдона пополнит свой банковский счет на 2 миллиона 983 тысячи долларов, в то время как неудачник — на 1 миллион 419 тысяч в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн финал Уимблдона между Джоковичем и Федерером.

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