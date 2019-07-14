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Романтическая присяга: пятеро десантников-срочников сделали предложение своим девушкам прямо на плацу (фото, видео)
В Житомире в субботу 13 июля во время торжественной военной присяги пятеро десантников-срочников сделали своим девушкам предложения руки и сердца.
«Я решил сделать своей девушке предложения руки и сердца», — говорит один из них по имени Владислав. Его девушка еще ничего о таком плане не знает.
Это первый торжественный марш срочников. Праздничному событию предшествовали строгие армейские будни. Их испытывали на физическую подготовку и физическую выносливость. Всего в этом году в десантные войска взяли более тысячи солдат срочной службы. Из строя выходят пятеро ребят. Их девушек просят также выйти вперед. Мужественные воины в эту минуту немного теряются. Но все-таки признаются в любви и предлагают жениться.
Как писали «ФАКТЫ», прошлым летом четыре тысячи военнослужащих 93-й механизированной бригады вернулись с линии фронта в Днепропетровскую область, в пункт своей постоянной дислокации. В сеть попало видео, как вернувшихся солдат встречали их родственники.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..