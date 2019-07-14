Мир

В сети показали, каким будет Путин через 10 лет (если доживёт)

В сети опубликовали фото, как будут выглядеть президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев через 10 лет. Пользователи активно обсуждают их.

«По крайней мере, для сказочного ботэкса завсегда хватит — высококлассные спецы сравняют его морду с жопой», — написал один из них.

«Времени на раскачку все ещё нет», — добавил другой.

«Генеральные секретари ЦК КПСС 21 века, бессменные вечные правители раши», — подметил третий.

Как писали «ФАКТЫ», по мнению астрологов, президент России Владимир Путин в будущем потеряет свою должность, богатство и проведет остаток лет в изгнании. Более подробный прогноз по судьбе президента России Путина читайте в эксклюзивном интервью, которое дала «ФАКТАМ» известный астропсихолог Валентина Виттрок.

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