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Авто разорвало на части: бешеная гонка закончились трагедией в Харькове (фото, видео)
В Харькове в ночь на 14 июля произошло кровавое ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «BMW». Трагедия произошла около 2:00 на Московском проспекте. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.
«В результате происшествия водителя „ВАЗ“ и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья другого пострадавшего врачи оценивают как стабильное», — говорится в сообщении.
Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Позже в сети опубликовали видео момента столкновения двух автомобилей. На нем видно, как один из автомобилей буквально разлетелся на части после столкновения.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Харькове произошло ДТП с участием трех машин, которое спровоцировал неадекватный мужчина, пытавшийся угнать автомобиль такси.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?