25.63 / 25.93 28.66 / 29.12
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове неадекват с ножом спровоцировал масштабное ДТП (фото, видео)

13:28 10 июля 2019 570
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове произошло ДТП с участием трех машин, которое спровоцировал неадекватный мужчина, пытавшийся угнать автомобиль такси. Ранее в Киеве задержали подозреваемого в совершении убийства водителя Uber, который хотел завладеть его машиной.

Видео опубликовал ресурс «ХС Харьков».

Авария случилась на Белгородском шоссе. По словам очевидцев, неизвестный попытался угнать машину, приставив нож к горлу таксиста. На скорости он ударил три автомобиля на Белгородском шоссе.

Информация о пострадавших и подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в оккупированном Крыму на новой трассе «Таврида», в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины