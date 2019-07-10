Происшествия

В Харькове неадекват с ножом спровоцировал масштабное ДТП (фото, видео)

В Харькове произошло ДТП с участием трех машин, которое спровоцировал неадекватный мужчина, пытавшийся угнать автомобиль такси. Ранее в Киеве задержали подозреваемого в совершении убийства водителя Uber, который хотел завладеть его машиной.

Видео опубликовал ресурс «ХС Харьков».

Авария случилась на Белгородском шоссе. По словам очевидцев, неизвестный попытался угнать машину, приставив нож к горлу таксиста. На скорости он ударил три автомобиля на Белгородском шоссе.

Информация о пострадавших и подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в оккупированном Крыму на новой трассе «Таврида», в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей.

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