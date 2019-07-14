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Настоящая катастрофа: в Донецке затопило самый большой бизнес-центр (фото, видео)
В оккупированном Донецке из-за шахтных вод разрушается крупнейший офисный центр «Северный» и прилегающий к нему подземный торговый комплекс. Объект был построен к Евро-2012, сейчас не функционирует, а грунтовые воды уже полностью затопили нижний подземный этаж здания.
Видео из торгового центра опубликовал житель города Роман Мирою. Подземные воды уже добрались до зала с эскалаторами. Нижняя часть подъемника стоит в воде. Затоплены и торговые помещения.
Причиной разрушений видеоблогер считает неработающие водяные насосы в шахтных выработках. Система отвода воды была отключена еще в самом начале оккупации города, и теперь грунтовые воды поднимаются по штольням и выработкам.
По прогнозам Мирою, все здания в данном районе Донецка в зоне риска, поскольку рано или поздно вода размоет грунт под фундаментами и дома будут проседать. Наибольшая опасность грозит высотным объектам, таким как БЦ «Северный».
Напомним, на оккупированной территории Донбасса оккупационные администрации решили часть шахт порезать на металл, а еще на некоторых перестали откачивать воду, что грозит экологической катастрофой всему региону.
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