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В Киеве на Печерске MAN протаранил Iveco: эксклюзивные фото с места жуткого ДТП
В воскресенье, 14 июля, на одной из самых оживленных магистралей Киева — бульваре Дружбы Народов — в течение четырех часов было значительно осложнено дорожное движение. Причиной тому стало столкновение трех автомобилей — двух малотоннажных грузовиков и легковой Toyota.
На месте происшествия удалось выяснить, что Toyota остановилась на запрещающий сигнал светофора, когда вдруг с правой стороны последовал касательный удар — грузовик MAN снес зеркало легковушки и промчался дальше, в сторону моста Потона.
После этого он врезался в стоящий фургон Iveco — столкновение было таким сильным, что Iveco отбросило на встречную полосу, а MAN смог остановиться только за перекрестком.
В ДТП пострадал водитель MAN. Его госпитализировали с множественными ранами и ушибами. Все остальные участники происшествия «отделались» сильным стрессом.
По какой причине водитель MAN допустил столкновение с другим авто, будет выяснять следствие.
Как сообщали «ФАКТЫ», на Московском проспекте в Харькове автомобиль ВАЗ разорвало на части. Водитель скончался в больнице.
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