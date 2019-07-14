Нардеп Денисенко назвал ложными доводы Куницкого о восстановлении в качестве кандидата

Политика

ЦИК отменила регистрацию скандального кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» с двойным гражданством Александра Куницкого, баллотировавшегося по 169-му округу в Киевском районе города Харькова.

В судебном иске о восстановлении в качестве кандидата, Куницкий предоставляет ложные доводы. Об этом написал народный депутат Украины Андрей Денисенко на своей странице в Фейсбук.

«Еще вчера я считал, что мой гештальт с Куницким наконец закрыт, а уже сегодня мне стало известно, что любитель еженедельных поездок в Мордор Куницкий продолжает цинично и откровенно врать в глаза ЦИК, избирателям и суду… Лживый цинизм субъекта зашкаливает»,— написал Денисенко.

Денисенко отметил, что сначала Куницкий отказывался от гражданства Израиля.

«Потом доказывал и он, и представитель „Слуги народа“, что его отсутствие 264 дня в Украине обоснованно исключительно служебными командировками. Даже справки нарисовал, как мы уже знаем»,— добавил нардеп.

Денисенко подчеркнул, что после того, как ЦИК отменил регистрацию Куницкого, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней.

«А следовательно, по его мнению, все теперь точно в порядке, и он не нарушил избирательное законодательство, несмотря на то, что он дважды предоставляет различные обоснования. Ложь стала тотальной и последняя ее часть отрицает первую. Хотя о чем это я, о какой безлживости… Человек присягал на верность другой стране, а потом легко якобы отказался от ее гражданства, потом отсиживался за рубежом, чтобы не быть призваным в украинскую армию, когда шла активная фаза войны, а потом по несколько раз в месяц путешествует в страну-агрессор. Лично я не верю, что такой преданный слуга нескольких народов опомнится и перестанет нагло лезть в парламент. А вот на месте избирателей и судей я бы задумался — кто знает, что может еще выплыть в деле Куницкого»,— добавил нардеп.

Денисенко также опубликовал иск Куницкого на восстановление как кандидата, и копию израильского паспорта Куницкого.

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