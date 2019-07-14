Происшествия

Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов: много пострадавших (фото, видео)

Резонансное ДТП произошло в Николаевской области возле села Красное Витовского района на трассе «Николаев-Снигиревка». Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ» врезался в группу несовершеннолетних велосипедистов, после чего съехал в кювет.

Пострадало шестеро подростков 14−17 лет, которых с различными травмами доставили в больницу. Водителю «Жигулей» госпитализация не понадобилась.

Как уточняет николаевское издание «Новости-N», группа юных спортсменов николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочный заезд. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавших следом «Жигулей» начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко начал тормозить, возвращаясь на правую полосу и врезался прямо в группу юных спортсменов. Пострадавшие — преимущественно девочки.

По информации полиции, сведения о ДТП внесены в единый реестр как нарушение правил дорожного движения (ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до трехлетнего ограничения свободы.

Напомним, ранее полицией были озвучены наиболее распространенные причины аварий — нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости. В связи с этим в полиции приготовили новшества для водителей.

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