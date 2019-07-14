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В центре Мариуполя водители устроили кровавые разборки со стрельбой: детали, фото и видео с места происшествия
В Мариуполе ссора между двумя водителями закончилась стрельбой. В ходе дорожных «разборок» один из автолюбителей разошелся до такой степени, что несколько раз выстрелил по своему оппоненту, а затем сел в машину и попытался скрыться с места ЧП.
Полиция получила сигнал о выстрелах на улице Правобережной в Центральном районе города, а по прибытии обнаружила там тяжелораненного мужчину. Спустя полчаса был обнаружен автомобиль ГАЗ-3110 подозреваемого преступника, а вскоре задержали и самого автовладельца. Пистолета при себе у него не обнаружилось — мужчина оправдывался, что выбросил его, убегая с места преступления.
Раненый мариуполец скончался в больнице, а его обидчик задержан, с подозреваемым проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, решившего пострелять по прохожим на улице. А в Одессе иностранец стрелял в опасной близости от пляжа, создавая угрозу для отдыхающих.
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