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Могли арестовать или убить: разгорается скандал вокруг украинского офицера, поехавшего отмечать выпускной в Крым (фото)
В Украине разгорается скандал из-за поездки украинского военнослужащего в оккупированный Крым. Офицер ВСУ был близок к тому, чтобы повторить судьбу Олега Сенцова, Павла Гриба или Виталия Маркива. К военннослужащему возникли вопросы: неужели он сам не понимает, чем рискует, отправляясь отдыхать на оккупированные территории.
В центре скандала оказался лейтентант десантно-штурмовых войск ВСУ, поехавший отмечать присвоение офицерского звания на мыс Тарханкут. Фотографии опубликовал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.
«Они… предъявляли документы оккупационным войскам РФ. Может еще показывали, что имеют при себе и какие есть фото в телефонах», — обращает внимание активист.
Стерненко уточнил, что придержал публикацию до тех пор, пока офицер ВСУ и его девушка Анастасия не покинут Крым. «Угроза плена миновала. Но его там спокойно могли бы арестовать. Упрятать за решетку. Замучить. Убить. За то, что гражданин Украины, да еще и военный. Хорошо, что обошлось. Но у нас могло стать на одного политзаключенного больше», — добавил Стерненко.
Напомним, украинские граждане сильно рискуют, даже если едут не в Россию, а в дружественную РФ страну. Павла Гриба в Беларуси выкрала ФСБ, обвинила в подготовке теракта и осудила к тюремному заключению. Нацгвардеец Виталий Маркив, поехавший в Италию, был обвинен в убийстве на Донбассе итальянского гражданина и приговорен к 24 годам заключения.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..