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Происшествия

Под Сумами разбился вертолет: первые детали и фото с места трагедии

19:06 14 июля 2019 120
сумы вертолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумской области возле села Яблочное Великописаревского района разбился вертолет. Ми-2 упал в поле, один человек погиб. Прибывшие на место спасатели зафиксировали факт авиаинцидента и гибель пилота.

вертолет

Авиапроисшествие случилось около 15 часов 14 июля. Вертолет был задействован в обрызгивании полей. По каким причинам пилот потерял контроль над машиной, сейчас выясняется.

Напомним, 23 июня на Полтавщине разбился Ан-2, обрабатывавший поля ядохимикатами, а в мае в Ровенской области упал военный вертолет, выполнявший тренировочный полет.

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