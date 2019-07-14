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Происшествия

Жуткая находка: на Николаевском автовокзале в урне обнаружен труп младенца (видео, фото)

20:05 14 июля 2019 387
пакеты
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

ЧП произошло 14 июля днем. Наводя порядок на территории автовокзала, уборщица, достав из урны полиэтиленовый пакет, увидела в нем мертвого младенца. Она очень испугалась и вызвала полицейских.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинолог с собакой и судебно-медицинский эксперт.

Оперативники полиции ориентированы на поиск матери погибшего ребенка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Также опубликовано видео с места происшествия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале марта на окраине Киева в лесу возле станции метро «Красный хутор» обнаружили тело новорожденного ребенка. Спустя несколько дней женщина, выгуливавшая собаку в Партизанском парке в Киеве, также обнаружила тело ребенка в полиэтиленовом пакете.

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