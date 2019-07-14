Трофей из рук Миддлтон: Джокович выиграл у Федерера фантастический финал Уимблдона (фото, видео)

Спорт

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Уимблдона — одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 49,43 млн долларов.

В финальном поединке прошлогодний победитель турнира встречался со своим давним соперником Роджером Федерером, занимающим третью строчку в мировом рейтинге. Швейцарец не мог выиграть у Новака в четырех последних очных матчах, и после отчетной встречи продлил неприятную для себя серию.

Как показал сам поединок, на корте сошлись два исключительных мастера игры на траве. Оба теннисиста чувствовали корт, подавали навылет, заставляли ошибаться друг друга. Матч в основном проходил в равной борьбе (за исключением второго сета, который Федерер взял фактически «под чистую» — 6:1), поэтому неудивительно, что выяснение отношений между Роджером и Новаком в их 50-й дуэли растянулся на пять сетов.

Таким образом, в поединке, который продлился 4 часа 57 минут (!), крепче нервы оказались у лучшего на данный момент теннисиста мира, который после трех выигранных тай-брейков (впервые на турнирах серии «Большого шлема» в решающем сете был разыгран тай-брейк) отпраздновал итоговую победу — 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3).

Кстати, после окончания матча Джокович сел на корточки, оторвал несколько травинок с корта и скушал. Кто не знает, серб — вегетарианец.

Главный трофей Уимблдона Новаку вручила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Она присутствовала на игре вместе со своим супругом принцем Уильямом.

За свой триумф, который стал для него пятым на Уимблдоне (и 16-м на турнирах серии «Большого шлема»), Новак пополнит свой банковский счет на 2 миллиона 983 тысячи долларов, в то время как Роджер станет богаче на 1 миллион 419 тысяч в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обидчица Свитолиной в финале Уимблдона разгромила легендарную Уильямс.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter