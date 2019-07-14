- 23:13 Украинский моряк трагически погиб в Индийском океане
- 22:52 Катя Осадчая восхитила сеть ярким фото с сыном
- 22:45 «Отвлекает от возвращения во власть соратников Януковича»: Порошенко высказался об идее новой люстрации
- 22:25 Под Николаевом микроавтобус протаранил конную повозку: пострадали люди
- 22:16 Экс-футболист киевского «Динамо» обвинил Путина во лжи
- 21:59 Facebook заблокировал две страницы, посвященные погибшим за Украину бойцам
- 21:29 Мы не позволим реваншистам вернуть Украину в кремлевскую систему координат, — Порошенко
- 21:16 Меган Маркл в платье за 4300 долларов и принц Гарри: королевская премьера "Короля Льва"
- 21:08 Трофей из рук Миддлтон: Джокович выиграл у Федерера фантастический финал Уимблдона
- 21:07 Ударил по голове и забрал все деньги: в сети показали опасного вора, орудующего в Киеве
- 20:50 Близится новое лунное затмение: что о нем надо знать и как себя вести
- 20:40 Под Одессой на пляж сошел оползень: под завалом могут находиться люди
Мы не позволим реваншистам вернуть Украину в кремлевскую систему координат, — Порошенко
Реваншисты в Украине начали поднимать голову, но команда «Европейской солидарности» сделает все, чтобы этот реванш остановить. Это пообещал лидер партии «ЕС» Петр Порошенко этом в эфире телеканала ICTV.
По словам Порошенко, наступление реваншистов чувствуется во многих событиях: в попытках вернуть улицам советские названия, в скандальных судебных исках, в предложениях сократить армию.
«Они стремятся затянуть нас в старую систему координат страны-колонии, колонии России. Именно поэтому подаются иски об отмене регистрации Православной церкви Украины. Именно поэтому предлагается сокращение армии во время войны на 100 тысяч. По поводу закона о языке идут представления в Конституционный суд. Все это называется одним словом — реванш», — убежден Порошенко.
«Я и вся команда „Европейской Солидарности“ твердо настроены на то, чтобы нашим парламентским десантом, нашим политическим „спецназом“ этот реванш остановить. И у нас это точно получится», — уверен лидер партии.
Напомним, ранее Окружной суд Киева решил вернуть столичным проспектам названия «Московский» и «генерала Ватутина».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...