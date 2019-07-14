Политика

Мы не позволим реваншистам вернуть Украину в кремлевскую систему координат, — Порошенко

Реваншисты в Украине начали поднимать голову, но команда «Европейской солидарности» сделает все, чтобы этот реванш остановить. Это пообещал лидер партии «ЕС» Петр Порошенко этом в эфире телеканала ICTV.

По словам Порошенко, наступление реваншистов чувствуется во многих событиях: в попытках вернуть улицам советские названия, в скандальных судебных исках, в предложениях сократить армию.

«Они стремятся затянуть нас в старую систему координат страны-колонии, колонии России. Именно поэтому подаются иски об отмене регистрации Православной церкви Украины. Именно поэтому предлагается сокращение армии во время войны на 100 тысяч. По поводу закона о языке идут представления в Конституционный суд. Все это называется одним словом — реванш», — убежден Порошенко.

«Я и вся команда „Европейской Солидарности“ твердо настроены на то, чтобы нашим парламентским десантом, нашим политическим „спецназом“ этот реванш остановить. И у нас это точно получится», — уверен лидер партии.

Напомним, ранее Окружной суд Киева решил вернуть столичным проспектам названия «Московский» и «генерала Ватутина».

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