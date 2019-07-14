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Facebook заблокировал две страницы, посвященные погибшим за Украину бойцам
Интернет-проект «Книга памяти погибших за Украину» больше не будет представлен в сети Facebook. Социальная сеть заблокировала страницу «Книги» и родственную страницу «Стена народной памяти», решив, что фото и биография украинских героев нарушает стандарты социальной сети.
Авторы интернет-проекта выяснили, что претензии Facebook касались видео, где показаны портреты погибших воинов. Такие видеоподборки создатели «Книги» регулярно готовят в память о героях.
Команда проекта решила больше не рассчитывать на апелляции к руководству Facebook. Теперь виртуальная «Книга памяти» будет функционировать как сайт и как страница в Twitter.
«Мы приняли решение. Мы не будем удалять и не будем проверять на соответствие каким бы то ни было вымышленным стандартам ни единого из размещенных на нашей Facebook-странице текстового или медийного материалов о героях, погибших за Украину. Нам нечего скрывать и ретушировать», — заявили авторы проекта.
Книга памяти появилась в 2015 году, как свод информации о погибших участниках АТО. Каждому герою была посвящена отдельная страница, где публиковались фото воина и его биография, сведения о наградах и об участии в боевых действиях, а также обстоятельства гибели и место захоронения.
Напомним, в июле в рядах Вооруженных Сил Украины снова были потери. 11 июля на Донбассе от пули снайпера погиб боец 24-й бригады.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!