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Шоу-бизнес

Катя Осадчая восхитила сеть ярким фото с сыном

22:52 14 июля 2019 56
катя
Инф. «ФАКТОВ»

Телеведущая Катя Осадчая показала, как отдыхает вместе с сыном на море в Одессе. Мама и сын побывали на пляже «Ланжерон» и устроили у воды шоу мыльных пузырей. Семья сразу же оказалась в центре внимания.

катя осадчая

«Мама — лучший аниматор», — соглашаются подписчики Осадчей в Instagram.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двухлетнего сына Ивана. Горбунов за это был признан «Папой года» среди знаменитостей. Фотографии сына пара публикует редко, и на всех фото лицо мальчика остается скрытым.

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