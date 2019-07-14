Катя Осадчая восхитила сеть ярким фото с сыном

Шоу-бизнес

Телеведущая Катя Осадчая показала, как отдыхает вместе с сыном на море в Одессе. Мама и сын побывали на пляже «Ланжерон» и устроили у воды шоу мыльных пузырей. Семья сразу же оказалась в центре внимания.

«Мама — лучший аниматор», — соглашаются подписчики Осадчей в Instagram.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двухлетнего сына Ивана. Горбунов за это был признан «Папой года» среди знаменитостей. Фотографии сына пара публикует редко, и на всех фото лицо мальчика остается скрытым.

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