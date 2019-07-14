Украинский моряк трагически погиб в Индийском океане

Происшествия

На борту танкера GAS AEGEAN, который совершает плавания под либерийским флагом, разыгралась трагедия: когда судно следовало Лаккадивским морем (Индийский океан), на северо-западном берегу полуострова Индостан), экипаж обнаружил мертвыми сразу двух своих морских офицеров.

Один из погибших — 34-летний второй механик, житель Измаила (Одесская область), второй — его коллега, 39-летний моряк из России.

Судно, шедшее из Лаверы (Франция) в Кудаллор (Восточная Индия), вынужденно сменило курс и зашло в порт Тринкомали (Шри-Ланка).

По информации ланкийского СМИ Сolombopage, тела моряков отправят на экспертизу, а правоохранители уже начали расследование.

По неподтвержденным данным, накануне мужчины распивали медицинский спирт, который ранее они взяли в госпитале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года у берегов Турции погибли четверо украинцев — моряки с сухогруза, который шел из Азовского моря с грузом угля. О гибели наших соотечественников сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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