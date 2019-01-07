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У берегов Турции погибли четверо украинцев, — посол
У берегов Турции погибли четверо украинцев — моряки с сухогруза, который шел из Азовского моря с грузом угля. О гибели наших соотечественников сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Изначально сообщалось, что на борту судна находились также граждане Азербайджана и России. Однако позже выяснилось, что россиян среди моряков затонувшего судна не было. Сухогруз шел под флагом Панамы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в Азовском море затонуло российской судно с 3300 тоннами зерна.
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