Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (видео)

Происшествия

В воскресенье, 14 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Управлении госохраны.

Согласно информации, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, стал участником аварии.

Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

В результате происшествия жертв нет.

Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было.

Напомним, ранее в Киеве полицейский автомобиль из кортежа, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода. Авария произошла в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 июля на автотрассе Полтава-Лохвица возле села Бречковка Полтавского района произошло трагическое ДТП. Черная иномарка на большой скорости пошла на двойной обгон и на встречной полосе лоб в лоб столкнулась с «Жигулями» 99-й модели. ВАЗ был смят в лепешку, а Toyota Corolla от удара загорелась. Водители проезжавших мимо автомобилей до приезда медиков и спасателей смогли вытащить пострадавших из машин. Их было пятеро: двое в Toyota и трое в «Жигулях».

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