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Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (видео)
В воскресенье, 14 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Управлении госохраны.
Согласно информации, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, стал участником аварии.
Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.
В результате происшествия жертв нет.
Уточняется, что автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было.
Напомним, ранее в Киеве полицейский автомобиль из кортежа, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода. Авария произошла в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 июля на автотрассе Полтава-Лохвица возле села Бречковка Полтавского района произошло трагическое ДТП. Черная иномарка на большой скорости пошла на двойной обгон и на встречной полосе лоб в лоб столкнулась с «Жигулями» 99-й модели. ВАЗ был смят в лепешку, а Toyota Corolla от удара загорелась. Водители проезжавших мимо автомобилей до приезда медиков и спасателей смогли вытащить пострадавших из машин. Их было пятеро: двое в Toyota и трое в «Жигулях».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!