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Смертельное ДТП под Полтавой: среди пострадавших известный бизнесмен и журналистка (фото)
Как сообщали «ФАКТЫ», 13 июля около 18:00 на автотрассе Полтава-Лохвица возле села Бречковка Полтавского района произошло трагическое ДТП, которое было зафиксировано на видеорегистратор проезжавшего в это время автомобиля. Видео тут же было выложено в интернет. На записи видно, как черная иномарка на большой скорости пошла на двойной обгон и на встречной полосе лоб в лоб столкнулась с «Жигулями» 99-й модели. ВАЗ был смят в лепешку, а Toyota Corolla от удара загорелась. Водители проезжавших мимо автомобилей до приезда медиков и спасателей смогли вытащить пострадавших из машин. Их было пятеро: двое в Toyota и трое в «Жигулях».
Как оказалось, меньше всего пострадал водитель иномарки — известный полтавский предприниматель и общественный активист 31-летний Алексей Сердюков (основатель группы проектов «Зміст», куда входит местное интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, кафе и книжный магазин). На протяжении последнего времени Алексей занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 144-му мажоритарному округу Дмитрия Налетова. У него перелом таза. От худшего мужчину спасла подушка безопасности, смягчившая удар.
Пассажиркой Toyota была экс-журналистка «Громадського», которая также вела видеопроекты для интернет-издания «Зміст», 33-летняя мама двух детей Елена Пашетних (Кузина). Она сидела на заднем сидении и получила повреждения таза и переломы нижних конечностей.
Для семьи из Кременчуга, ехавшей в «Жигулях», последствия столкновения имели намного более тяжкие последствия. Спустя несколько часов после аварии от травм, несовместимых с жизнью, в реанимации 1-й городской больницы Полтавы умерла 39-летняя женщина. Ее 41-летний муж, находившийся за рулем, и их 12-летний ребенок находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Пользователи соцсетей готовы материально помочь пострадавшей семье кременчужан, однако о ней до сих пор нет никаких официальных данных.
Виновник трагического ДТП на своей странице в Facebook объяснил, по какой причине он не смог завершить обгон. Дескать, во время маневра у него провалилась коробка передач. В это время у него справа был автомобиль, он попытался съехать на обочину влево, но было поздно.
Алексей публично пообещал взять на себя все затраты, связанные с лечением потерпевших.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2. ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего»), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 14 июля в Харькове произошло смертельное ДТП. В результате столкновения одно из авто буквально разорвало на части.
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