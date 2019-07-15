Смертельное ДТП в России: перевернулся автобус с десятками пассажиров (видео)

Мир

В Архангельском районе Башкирии Российской Федерации опрокинулся в кювет рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров. В результате аварии погибли шесть человек, еще десять получили травмы, в их числе один ребенок, передает «Интерфакс».

Сообщается, что инцидент произошел с автобусом King Long XMQ на трассе между Уфой и Белорецком. Автобус должен был приехать в Уфу, а затем отправиться в Набережные Челны.

В ходе ДТП людей зажало в поврежденном транспортном средстве.

Восьмерых пострадавших доставили в больницы города Уфа, включая ребенка. На месте работает 14 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три из Уфы и три бригады санавиации, а также бригада психологов. Все пассажиры — жители Татарстана.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне на трассе Воронеж-Луганск в РФ произошло столкновение Ford Focus и Volkswagen Caravelle, в результате которого погибли 8 человек. Виновником аварии стал 39-летний водитель Ford, который выехал на встречную полосу. От лобового удара у микроавтобуса буквально снесло переднюю часть.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter