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Масштабое ДТП в России: погибли 8 человек (видео)
Вечером в воскресенье, 15 июня, на трассе Воронеж-Луганск в РФ произошло столкновение Ford Focus и Volkswagen Caravelle, в результате которого погибли 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, виновником аварии стал 39-летний водитель Ford, который выехал на встречную полосу. От лобового удара у микроавтобуса буквально снесло переднюю часть.
Сообщается, что оба водителя и пассажиры микроавтобуса погибли, выжила только 10-летняя девочка, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Микроавтобус выполнял частные перевозки и следовал с пассажирами из Воронежа в Острогожск.
В аварии погибли оба водителя и шесть пассажиров Volkswagen. Единственная выжившая — 10-летняя девочка, — находится в больнице", — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ *Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трагическое ДТП произошло в воскресенье на бульваре Дружбы народов в Киеве. По предварительным данным, столкновение Skoda и Chevrolet произошло около 08:30 утра. Chevrolet, в салоне которого находилось пять человек, двигался в сторону автовокзала. На мосту водитель Chevrolet потерял управление и столкнулся со Skoda. Она осталась на месте, а Chevrolet разорвало на несколько частей. Обломки разлетелись на десятки метров.
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