Тина Кароль попала в предвыборный скандал из-за партии Медведчука

Шоу-бизнес

В городе Бахмут Донецкой области представители общественности были удивлены листовками с приглашением на концерт популярных украинских артистов Тины Кароль, Натальи Могилевской и Дяди Жоры с логотипом «Оппозиционной платформы — За жизнь». Об этом пишет «Укринформ».

Было объявлено, что организованное политсилой Виктора Медведчука мероприятие должно было состояться 14 июля на центральной городской площади.

На плакате было указано, что концерт пройдет при поддержке кандидата в народные депутаты Федора Христенко. В данном округе в Бахмуте баллотируется в парламент экс-регионал Дмитрий Рева — сын мэра города Алексея Ревы.

Однако представитель Кароль, PR-менеджер артистки Павел Орлов опроверг информацию об ее участие в агитации.

«Ее имя на агитационных листовках появилось без согласия певицы. Выступление Тины Кароль в Бахмуте не состоится», — сообщили в пресс-службе певицы.

Агентство указывает, что аналогичный концерт при поддержке партии Медведчука прошел 12 июля в городе Лиман Донецкой области. В нем приняла участие группа НеАнгелы и шоумен Дядя Жора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тина Кароль взбудоражила Сеть пикантными кадрами. Звезда опубликовала в Instagram несколько соблазнительных фото, на которых позирует в белье в постели. На снимках певица выглядит счастливой и непринужденной.

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