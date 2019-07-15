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Тина Кароль попала в предвыборный скандал из-за партии Медведчука
В городе Бахмут Донецкой области представители общественности были удивлены листовками с приглашением на концерт популярных украинских артистов Тины Кароль, Натальи Могилевской и Дяди Жоры с логотипом «Оппозиционной платформы — За жизнь». Об этом пишет «Укринформ».
Было объявлено, что организованное политсилой Виктора Медведчука мероприятие должно было состояться 14 июля на центральной городской площади.
На плакате было указано, что концерт пройдет при поддержке кандидата в народные депутаты Федора Христенко. В данном округе в Бахмуте баллотируется в парламент экс-регионал Дмитрий Рева — сын мэра города Алексея Ревы.
Однако представитель Кароль, PR-менеджер артистки Павел Орлов опроверг информацию об ее участие в агитации.
«Ее имя на агитационных листовках появилось без согласия певицы. Выступление Тины Кароль в Бахмуте не состоится», — сообщили в пресс-службе певицы.
Агентство указывает, что аналогичный концерт при поддержке партии Медведчука прошел 12 июля в городе Лиман Донецкой области. В нем приняла участие группа НеАнгелы и шоумен Дядя Жора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тина Кароль взбудоражила Сеть пикантными кадрами. Звезда опубликовала в Instagram несколько соблазнительных фото, на которых позирует в белье в постели. На снимках певица выглядит счастливой и непринужденной.
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