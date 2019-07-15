Дмитрий Комаров рассказал о «мистическом» знакомстве с супругой

Шоу-бизнес

Телеведущий и автор проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, который в июне 2019 года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, впервые рассказал о том, как будущие супруги познакомились друг с другом. По словам Дмитрия, их встреча была действительно судьбоносной, пишет «Теленеделя».

По словам ведущего, их встреча с Александрой была по-настоящему мистической. Познакомились они на конкурсе красоты «Мисс Украина 2016», от судейства в котором Комаров изначально отказался.

«У нас все началось немного мистически. Словно все шло к тому, чтобы я стал членом жюри на конкурсе „Мисс-Украина 2016“. Я долго пытался отказаться от участия: не люблю светские мероприятия. У меня очень плотный график, я загруженный человек. Отказался, но организаторы очень просили. В итоге решил пойти навстречу и согласился», — вспомнил ведущий.

Примечательно, что сомневалась по поводу участия в конкурсе и Александра. При этом модели было суждено выиграть его, а вместе с этим познакомиться с будущим супругом.

Сегодня, как признался Комаров, между ними нет тайн, даже если речь идет об опасных экспедициях ведущего. До сих пор он рассказывал далеко не все даже своим родителям.

«Саша первая, с кем я всем делюсь. О том, как я чуть не утонул, я не рассказал даже родителям, не хотел их пугать. А после разговора с Сашей я быстро прихожу в себя. Кстати, мои заметки к будущей книге Саша тоже читает первая. Когда их смогут увидеть другие читатели, я пока сказать не могу — в моем графике изредка получается найти время для книги», — рассказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Комаров показал свои забавные детские фото. Он посвятил их Дню фотографа, который отмечают 12 июля. На снимках кроха Дима держит в руках свой первый фотоаппарат, который и определил его будущую профессию.

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