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Дмитрий Комаров женился на своей партнёрше по "Танцям з зірками" (фото)
Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров сочетался браком с бывшей партнершей по «Танцям з зірками», «Мисс Украина-2016» Александрой Кучеренко.
Первые фото счастливых новобрачных опубликовал в Instagram сам Комаров, а через некоторое время и его супруга.
Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко @aakucherenko стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов)) Ответы на них — сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы)
Из геолокации фото поклонники Комарова и узнали, что церемония состоялась в Иерусалиме.
Отметим, что подготовка к свадьбе осуществлялась практически параллельно с телевизионными проектами журналиста. Так, в начале апреля он осуществил воздушное путешествие по небольшим аэродромам страны.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».