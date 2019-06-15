Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров женился на своей партнёрше по "Танцям з зірками" (фото)

Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров сочетался браком с бывшей партнершей по «Танцям з зірками», «Мисс Украина-2016» Александрой Кучеренко.

Первые фото счастливых новобрачных опубликовал в Instagram сам Комаров, а через некоторое время и его супруга.

Из геолокации фото поклонники Комарова и узнали, что церемония состоялась в Иерусалиме.

Отметим, что подготовка к свадьбе осуществлялась практически параллельно с телевизионными проектами журналиста. Так, в начале апреля он осуществил воздушное путешествие по небольшим аэродромам страны.

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