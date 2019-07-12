- 12:30 Потап и Настя Каменских показали фото в постели
- 12:20 «Динамо» — «Брентфорд»: онлайн-видеотрансляция матча
- 12:12 Крестный ход УПЦ МП парализовал движение в центре Одессы
- 12:11 В доме было пятеро детей: под Киевом пьяный мужчина угрожал гранатой собственной дочке
- 11:56 "Русский мир" может поползти дальше: генерал сделал тревожное заявление
- 11:54 Свитолина улетела c Уимблдона на частном самолете
- 11:51 Кафе, спортзал, детская комната и фонтаны: каким будет Офис президента
- 11:44 ВСУ мощным ударом уничтожили САУ боевиков на Донбассе
- 11:41 Месси отдыхает на Карибах с женой и тремя сыновьями
- 11:37 В сеть попало детское фото Дмитрия Комарова
- 11:27 Агрессор называет жертву "фашистом": раскрыта схема разжигания Кремлем войны против Украины
- 11:24 Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить
В сеть попало детское фото Дмитрия Комарова
Известный телеведущий и путешественник, автор программы «Мир наизнанку» на канале 1+1 Дмитрий Комаров, который тайно женился на обладательнице титула «Мисс Украина» Александре Кучеренко, показал свои забавные детские фото. Он посвятил их Дню фотографа, который отмечают 12 июля. На снимках кроха Дима держит в руках свой первый фотоаппарат, который и определил его будущую профессию.
«Мой папа обожает фотографировать, в 80-е годы у него была серьезная коллекция фотоаппаратов, аж 17 штук: от Смены 8 М до миниатюрного „шпионского“ фотика Киев Вега, с мини-пленкой (размер кадра 10×14 мм). Это была моя любимая игрушка в начальных классах, эдакий аппарат агента 007. Мы с друзьями устраивали „спецоперации“ и караулили с этим фотиком учителей, друзей, недругов и одноклассниц, которым симпатизировали. По школе в 1991 ходили легенды про „красную пленку“, если достать которую, то на фотографиях человек будет получаться обнаженным. О том, что это выдумка, я узнал 1995-м, когда мне было 12 лет», — признался Дима.
Увлечение вскоре стало его профессией. После окончания профессионального фотокружка, в 17 лет он получил первую работу в редакции газеты — караулил звезд после концертов и светских мероприятий.
«Фотография делает жизнь интереснее и ярче, придает многим занятиям дополнительные смысл и цель. Всем невероятных ракурсов и побольше позитива!», — поздравил Комаров своих коллег и просто любителей.
Напомним, недавно в Одессе Дмитрий Комаров потерял деньги, но добрые женщины вернули ему пропажу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..