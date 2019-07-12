В сеть попало детское фото Дмитрия Комарова

Шоу-бизнес

Известный телеведущий и путешественник, автор программы «Мир наизнанку» на канале 1+1 Дмитрий Комаров, который тайно женился на обладательнице титула «Мисс Украина» Александре Кучеренко, показал свои забавные детские фото. Он посвятил их Дню фотографа, который отмечают 12 июля. На снимках кроха Дима держит в руках свой первый фотоаппарат, который и определил его будущую профессию.

«Мой папа обожает фотографировать, в 80-е годы у него была серьезная коллекция фотоаппаратов, аж 17 штук: от Смены 8 М до миниатюрного „шпионского“ фотика Киев Вега, с мини-пленкой (размер кадра 10×14 мм). Это была моя любимая игрушка в начальных классах, эдакий аппарат агента 007. Мы с друзьями устраивали „спецоперации“ и караулили с этим фотиком учителей, друзей, недругов и одноклассниц, которым симпатизировали. По школе в 1991 ходили легенды про „красную пленку“, если достать которую, то на фотографиях человек будет получаться обнаженным. О том, что это выдумка, я узнал 1995-м, когда мне было 12 лет», — признался Дима.

Увлечение вскоре стало его профессией. После окончания профессионального фотокружка, в 17 лет он получил первую работу в редакции газеты — караулил звезд после концертов и светских мероприятий.

«Фотография делает жизнь интереснее и ярче, придает многим занятиям дополнительные смысл и цель. Всем невероятных ракурсов и побольше позитива!», — поздравил Комаров своих коллег и просто любителей.

Напомним, недавно в Одессе Дмитрий Комаров потерял деньги, но добрые женщины вернули ему пропажу.

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