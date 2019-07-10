15 июля 2019

Бросился искать фарфоровую композицию, которой можно было бы нагляднее проиллюстрировать тему сегодняшнего поста — и, к сожалению, не нашёл. Хотя знаю, что несколько таких работ у нас в коллекции есть точно, но, увы, вспомнить, где они стоят, так и не смог. Впрочем, не беда. Надеюсь, вы не осудите меня за эту забывчивость.

А тема у нас сегодня вот какая будет. Зубная. Да-да, именно так — зубы и средства ухаживания за ними. Дело в том, что этот год просто изобилует круглыми датами, связанными с изобретениями ухода за зубами. Скажем, первая в мире электрическая щётка была разработана в Швейцарии в 1939 году, то есть ровно 80 лет назад. Массовый выпуск электрощёток был начат ровно через 20 лет. А ровно 50 лет назад перед исторической высадкой на Луну американский астронавт Нил Армстронг сделал запись в бортовом журнале о том, что показательно почистил зубы щёткой. Всё-таки не каждый день происходят такие события, которые следует встречать при полном параде.

Кстати, когда в январе 2003 года в США проводили массовый опрос по поводу того, какие открытия человечества можно считать самыми выдающимися, то среди изобретений, без которых невозможно представить свою жизнь, американцы едва ли не на первое место поставили зубную щётку, оставив позади автомобиль, персональный компьютер, мобильный телефон и микроволновую печь.

А вообще-то ухаживать за зубами наши предки начали, по мнению учёных, почти 1,2 миллиона лет назад. Правда, поскольку зубных щёток тогда ещё не было и в помине, древние люди пользовались деревянными палочками-зубочистками. Исследователи считают, что на найденных зубах останков древних людей именно такие зубочистки оставили характерные повреждения, присущие в какой-то мере и современным людям. Первые прообразы зубных щёток были найдены в египетских пирамидах. Своеобразные зубные кисточки изготавливались из специальных пород деревьев, богатых эфирными маслами, которые обладают обеззараживающими свойствами.

На Руси подобные щётки появились в 16-м веке и назывались ''зубной метлой''. Приблизительно в то же время в Китае, славящемся множеством изобретений человечества (бумага, порох, компас, шёлк, фарфор и т. д. ), появилась уже первая зубная щётка с щетинками. Это была палочка из бамбука, к концу которой крепился пучок жёсткой щетины. Кстати, такие щётки поначалу могли позволить себе только богатые люди. Простому же люду и на Руси, и в Китае был доступен лишь берёзовый уголь, который прекрасно отбеливал зубы, но после него нужно было долго и тщательно полоскать рот.

В Европе, где часто и мыться-то было не принято в то время, к обязательной чистке зубов долгое время относились с предубеждением. Средневековые дантисты, например, считали, что гниение зубов вызывают… зубные черви! И лишь к концу XIX века знаменитый французский микробиолог Луи Пастер предположил, что болезни зубов вызывают микробы, поэтому нужно не только чистить зубы, но и кипятить зубные щётки после каждого их использования. Ну, а уже к середине прошлого века по инициативе американского стоматолога Роберта Хатсона начали выпускать щётки со щетиной из искусственных материалов. А затем уже появились и щётки с таймером, и щётки вращающиеся электрические, и даже щётки ультразвуковые, позволяющие добиваться более мягкой и глубокой чистки. Во всём этом важно только не забывать главное — зубы следует чистить дважды в день, утром и вечером.

Ну, и напоследок анекдот, так сказать, в тему. Посетитель ресторана, закончив приём пищи, вежливо просит суетливого официанта:

- Не могли бы вы, голубчик, принести мне зубочистку?

- Конечно же, принесу. Если потерпите, то через минутку. Просто она сейчас занята…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…