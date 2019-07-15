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Экс-советник Путина рассказал, сколько времени нужно Украине для возвращения Крыма и оккупированного Донбасса
Украине, чтобы вернуть контроль над оккупированными территориями, потребуется пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику, обзавестись сильными союзниками, укрепить армию. Пока же вместо этого комплекса мер обсуждаются малореальные способы принесения мира на Донбасс, а потому решение проблемы затягивается. Такое мнение высказал бывший советник Владимира Путина, а теперь аналитик Института Катона (США) Андрей Илларионов.
По мнению Илларионова, украинский президент Зеленский не понимает, как мыслит Путин, и это проблема, учитывая возможность встречи двух президентов. Об этом аналитик предупредил в интервью грузинской службе «Голоса Америки».
«Я не могу вспомнить ни одного исторического примера, когда встреча за столом с агрессором привела бы к возвращению утраченных территорий», — заявил по этому поводу Илларионов.
По мнению аналитика, на возвращение оккупированных территорий потребуется явно не один год. «Чтобы Украина вернула территории, которые у нее были взяты силой, ей нужны стратегическое терпение, гораздо более сильная экономика, намного более сильные вооруженные силы, более эффективное правительство, большие и важные военные союзники… Если он (Зеленский) считает, что, приняв Минские соглашения, он получит мир, он ошибается — мира для Украины не будет. Будет война и гораздо более опасная война, чем сегодня», — убежден аналитик.
Напомним, 12 июля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Путина, после чего в Украине и в России начали обсуждать возможность встречи президентов.
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