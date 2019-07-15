Происшествия

Под Киевом жуткая автокатастрофа с участием маршрутки: есть жертвы, много пострадавших (видео)

Под Киевом на Житомирской трассе рано утром 15 июля случилось крупное ДТП: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, после чего микроавтобус ударился об отбойник, а Ford был сильно смят и детали машины разлетелись по трассе.

Как сообщает корреспондент «ФАКТОВ» с места событий, авария произошла возле села Гуровщина. Маршрутка следовала из Львова в столицу, а рядом оказался Ford с водителем и двумя пассажирами. После столкновения автомобилей три человека, находившиеся в Ford, скончались от полученных травм.

Что касается маршрутки, то там медицинская помощь потребовалась 18 людям — водителю и пассажирам. Все они отправлены в ближайшую больницу с травмами разной тяжести.

В данный момент движение по Житомирской трассе ограничено. Участок, где случилось ДТП, полностью перекрыт до ликвидации последствий аварии.

Напомним, оживленная Житомирская трасса часто становится местом крупных автоаварий. В июне здесь фура въехала в остановившийся на светофоре грузовик, а также пострадали микроавтобус и два легковых авто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter