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Под Киевом жуткая автокатастрофа с участием маршрутки: есть жертвы, много пострадавших (видео)
Под Киевом на Житомирской трассе рано утром 15 июля случилось крупное ДТП: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, после чего микроавтобус ударился об отбойник, а Ford был сильно смят и детали машины разлетелись по трассе.
Как сообщает корреспондент «ФАКТОВ» с места событий, авария произошла возле села Гуровщина. Маршрутка следовала из Львова в столицу, а рядом оказался Ford с водителем и двумя пассажирами. После столкновения автомобилей три человека, находившиеся в Ford, скончались от полученных травм.
Что касается маршрутки, то там медицинская помощь потребовалась 18 людям — водителю и пассажирам. Все они отправлены в ближайшую больницу с травмами разной тяжести.
В данный момент движение по Житомирской трассе ограничено. Участок, где случилось ДТП, полностью перекрыт до ликвидации последствий аварии.
Напомним, оживленная Житомирская трасса часто становится местом крупных автоаварий. В июне здесь фура въехала в остановившийся на светофоре грузовик, а также пострадали микроавтобус и два легковых авто.
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