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Умереть в Анталии: консул назвал основную причину смерти украинских туристов на популярном курорте
В популярной у украинских туристов турецкой Анталии в нынешнем сезоне не обошлось без несчастных случаев. По информации консульства в Анталии, с мая на курорте умерли 13 граждан Украины.
Консул Вячеслав Хоменко проанализировал все летальные случаи и пришел к выводу, что часто пожилые люди переоценивают свои силы, отправляясь в путешествие.
«С мая по июнь у нас (в Анталии) умерли 13 граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий. Первая из причин — сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули», — рассказал дипломат в комментарии Укринформу.
Часть летальных случаев связана с теми гражданами Украины, которые прибыли в Анталию с тяжелым заболеванием (например, онкологией) и собирались не отдыхать на море, а пройти курс лечения. Также зафиксированы несколько смертельных случаев при странных обстоятельствах. Расследованием занимается местная прокуратура.
Напомним, в июне в Анталье скончался 80-летний турист из Украины. В убийстве подозревают сына погибшего, а поводом для преступления, как полагают, стал внутрисемейный конфликт.
В 2018 году в Анталье был жестоко избит и скончался в больнице турист из Запорожья. Он приехал на курорт с семьей, но в отеле вступил в словесную перепалку с туристом из РФ и стал жертвой молодого скандалиста.
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