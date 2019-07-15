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- 10:10 В Луцке массово отравились посетители пиццерии
В Луцке массово отравились посетители пиццерии
Тяжелым отравлением закончилось посещение пиццерии для 10 жителей Луцка. 11−12 июля все пострадавшие были доставлены в областную инфекционную больницу. Врачи подтвердили диагноз «острый гастроэнтероколит».
На утро 15 июля все 10 отравившихся продолжают оставаться в больнице, а в городе в заведениях питания проводятся противоэпидемические мероприятия.
А в Одесской области уже выписали из больниц большую часть отравившихся в санатории «Медик-2» (г. Сергеевка Белгород-Днестровского района). За двое суток — 11 и 12 июля — к врачам обратились 53 детей и трое работников санатория. Сейчас в лечебных учреждениях области остаются 12 детей и один взрослый, поступивший с пищевой токсикоинфекцией.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какой должна быть диета в жару, чтобы избежать заболеваний.
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