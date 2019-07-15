«Люблю поесть. Даже слишком»: звезда Голливуда рассказала "ФАКТАМ" о своих вредных привычках (фото)

Шоу-бизнес

Звездой первых дней работы 10-го международного Одесского кинофестиваля стала американская актриса, режиссер и музыкант Роуз Макгоуэн. Украинскому зрителю она известна по работе в сериале «Зачарованные», который в отечественном прокате назывался «Все женщины — ведьмы». Роуз, которой в сентябре исполнится 46 лет, стала одной из первых актрис, открыто заявивших об изнасиловании известным продюсером Вайнштейном. После громкого скандала, актриса оказалась в черном списке тех, кого не приглашают на роли в Голливуде. Несмотря на сложности личной жизни — Роуз была несколько раз замужем (одним из ее супругов был Мэрилин Мэнсон ) и проблемы с работой, Макгоуэн сама снимает кино. В Одессу она привезла свою короткометражную картину «Дон», премьера которой состоялась сразу после представления нового сериала «Маркус» (канал «Украина»). Зрители встретили фильм американки аплодисментами, засыпав Роуз вопросами. Единственное табу, которое сразу было озвучено организаторами, — никаких вопросов о Вайнштейне.

— Я счастлива, что нахожусь сейчас в Украине, — призналась Роуз Макгоуэн, отвечая на вопросы «ФАКТОВ». — Это мой первый приезд в вашу страну и, надеюсь, не последний.

— Роуз, вы прекрасно выглядите!

— Правда? Спасибо.

— В чем ваш секрет?

— На самом деле никакого секрета нет. Я не придерживаюсь диет — люблю поесть в ресторанах быстрого питания. Даже слишком люблю. Что касается кожи, то я уже восемь лет пользуюсь собственной линией косметики. Думаю, если бы смогла выйти с ней на американский рынок, могла бы иметь большой успех.

— Вы — известная актриса, долгое время не получавшая ролей…

— Это все из-за черного списка, в который я попала три года назад. Мне пришлось думать, как заработать на жизнь.

— Что вас поддерживает все это время?

— Я человек творческий, а значит, у меня еще есть много увлечений. Снимаю кино, пишу музыку, закончила автобиографическую книгу. Если бы не это, не знаю, что было бы со мной.

— Что вам необходимо для творчества?

— Тишина. Не люблю вдохновляться, слушая современную музыку или просматривая новое кино. Когда я писала музыку, то ставила себе девятую симфонию Моцарта. Меня вдохновляет это. Знаете, когда я закончила свою книгу «Храбрая», у меня наступило какое-то облегчение. Чтобы ее написать, мне пришлось вызвать из прошлого всех своих призраков, вспомнить обиды. Это действительно тяжело. Но я справилась.

— Вы считаете себя сильной женщиной?

— Да. Быть активистом какого-то движения — это достаточно смелый поступок для любого человека. Я говорю правду, и в этом моя сила. Думаю, я многих пугаю и люди меня попросту боятся. Но, полагаю, этого не стоит делать. Ну разве что если вы — чудовище. Думаю, в ближайшие годы у меня так и не появится предложений о съемках в кино, но это не значит, что я изменю свое поведение.

— Тем более теперь, когда вы сами стали режиссером.

— Фильм «Дон», по сути, это метафора моей голливудской карьеры. Пришло время, и я поняла, о чем хочу говорить со зрителями — о боли, красоте, контроле друг над другом. Сейчас работаю над сценарием фильма «Лунатик» — о женщине, которая полностью находилась под контролем мужа. Это тяжелая история, но она должна быть услышана.

— Что в свое время повлияло на ваше желание стать актрисой?

— Это произошло случайно. Меня ничего не подтолкнуло, кроме того, что надо было платить за квартиру. Ведь актерская работа — это гонорары. К тому же меня долго вдохновляла возможность спрятаться за жизнью других персонажей.

— Вы первый раз в Украине. Как впечатления?

— Прилетев, я сразу попала на открытие кинофестиваля и вдруг поняла, что могла бы снимать в Одессе. О чем была бы эта картина? Наверное, о бытовых проблемах, красоте и боли. Проблемы везде одинаковые. Люди в Голливуде практически ничего не знают об Украине, их волнуют совершенно иное. Правда, сериал «Чернобыль» заставил говорить о вашей стране. Я его посмотрела, это великолепная работа. Помню, как плакала, когда показывали момент убийства собак.

— Вы не думали о том, чтобы сниматься в Европе?

— С радостью бы там снималась, но для этого надо получить визу — это слишком сложно. К тому же я не знаю иностранных языков, это большая проблема.

— Помните, ваш самый сложный съемочный день?

— Это было на съемках фильма «Планета страха». Шел всего третий день работы. Был эпизод, когда у меня на ноге был десятикилограммовый гипс и мне надо было с ним перепрыгнуть через стену и приземлиться на пылающий мост. Но я это сделала!

— В Украине популярный сериал «Зачарованные» перевели как «Все женщины — ведьмы».

— Серьезно?! Это смешно и ужасающе. Я играла добрую ведьму. Вообще у меня к «Зачарованным» очень теплое отношение. Помню первый съемочный день. Мне было страшно, потому что я вышла на замену другой актрисе. К тому времени сериал уже снимался четыре года. И мне пришлось вливаться в слаженную семью. Многие говорили, не переживай, после того, как ты вступишь в роль, сериал провалится и его закроют. Но на самом деле я удвоила рейтинг.

— Какие фильмы произвели на вас впечатление?

— Честно, последние два года я не смотрела кино, это для меня слишком травматично. Больше была занята тем, что боролась с миром, который меня окружает. И продолжаю это до сих пор.

— Как можно выжить в Голливуде, не получая ролей?

— Это тяжело — быть в черном списке. Первый раз, когда в него попала, я, чтобы заработать деньги, была вынуждена сниматься в сериале «Зачарованные». Второй раз мне стало реально страшно. Правда, я все еще верю в то, что таки не окажусь бездомной.

— Что помогает вам в критические моменты жизни?

— Когда мне было десять лет, я создала свою планету, которую назвала «Планета 9». Туда убегало мое сознание, когда было страшно или трудно, когда я чувствовала несправедливость. А потом в какой-то момент поняла: просто моя жизнь не обычная, не такая как у всех. Со временем стала рассчитывать только на себя и собственные силы. Мне уже нечего бояться.

— Что делает вас счастливой?

— О, для этого много не надо — свобода, правда и мороженое.

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