- 11:16 "Себе засунь знаешь куда, чучело огородное": Колесников по-хамски пообщался с избирателями
- 11:15 В России готовятся еще на три месяца продлить арест пленных украинских моряков
- 11:00 Композитор Евгений Хмара удивил новым звучанием гимна Украины
- 10:57 Оползень под Одессой: в сети показали впечатляющее фото с высоты птичьего полета
- 10:54 Тунис — Нигерия: где смотреть матч за третье место Кубка Африканских наций
- 10:47 Москалькова едет в Киев попереживать в суде за Вышинского
- 10:42 В Москве ищут неизвестного спасителя, на лету поймавшего маленького ребенка, который выпал из окна
- 10:35 Та еще семейка: «свекровь» модели Волански полуголой рванула на поле
- 10:32 Известная телеведущая ужаснула синяками по всему телу
- 10:21 Под Киевом у полицейских прямо из-под носа угнали патрульный автомобиль
- 10:12 «Люблю поесть. Даже слишком»: звезда Голливуда рассказала "ФАКТАМ" о своих вредных привычках
- 10:10 В Луцке массово отравились посетители пиццерии
Под Киевом у полицейских прямо из-под носа угнали патрульный автомобиль
В Белой Церкви (Киевская область) у патрульных полицейских, прибывших на вызов из-за кражи, угнали служебный автомобиль. Ранее в столице пьяный молодчик запрыгнул в полицейский автомобиль и сбил патрульную.
Как сообщают в патрульной полиции Белой Церкви, ЧП произошло рано утром на бульваре Александрийский, где сотрудники правоохранительных органов отрабатывали территорию. Не обнаружив ничего и никого подозрительного, полицейские вернулись к авто и сели в него. Но в этот момент к ним подошел мужчина, который начал снимать полицейских на телефон и мешал автомобилю сдвинуться с места.
«Гражданин на замечание не реагировал, оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных была сосредоточено на нарушителе, другой человек, незаметно подошедший к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Автомобиль-беглец обнаружили через 10 минут в целости и сохранности — он не был поврежден и из салона ничего не пропало. Позже задержали и угонщика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове парень угнал Mercedes и разбил две машины. Сначала горе-водитель въехал сзади в Daewoo, буквально смяв заднюю часть авто, а потом после столкновения зацепил еще и микроавтобус Renault. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила тяжелые травмы ног.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.