Под Киевом у полицейских прямо из-под носа угнали патрульный автомобиль

Происшествия

В Белой Церкви (Киевская область) у патрульных полицейских, прибывших на вызов из-за кражи, угнали служебный автомобиль. Ранее в столице пьяный молодчик запрыгнул в полицейский автомобиль и сбил патрульную.

Как сообщают в патрульной полиции Белой Церкви, ЧП произошло рано утром на бульваре Александрийский, где сотрудники правоохранительных органов отрабатывали территорию. Не обнаружив ничего и никого подозрительного, полицейские вернулись к авто и сели в него. Но в этот момент к ним подошел мужчина, который начал снимать полицейских на телефон и мешал автомобилю сдвинуться с места.

«Гражданин на замечание не реагировал, оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Полицейские приняли решение задержать его и доставить в отделение полиции. Пока внимание патрульных была сосредоточено на нарушителе, другой человек, незаметно подошедший к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Автомобиль-беглец обнаружили через 10 минут в целости и сохранности — он не был поврежден и из салона ничего не пропало. Позже задержали и угонщика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове парень угнал Mercedes и разбил две машины. Сначала горе-водитель въехал сзади в Daewoo, буквально смяв заднюю часть авто, а потом после столкновения зацепил еще и микроавтобус Renault. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила тяжелые травмы ног.

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