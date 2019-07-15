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Тунис — Нигерия: где смотреть матч за третье место Кубка Африканских наций
В среду, 17 июля, в Каире (Египет) на стадионе «Аль-Салам», способном вместить 30 тысяч зрителей, на Кубке Африканских наций пройдет матч за третье место между сборными Туниса и Нигерии. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
«Суперорлы», как называют нигерийцев, титулованнее своих соперников — у них в активе три титула чемпионов Африки (в 1980-м, 2000-м и 2013-м; еще четыре раза Нигерия уступала в финале), в то время как у «Орлов Карфагена» (прозвище тунисцев) — всего один трофей, завоеванный в 2004-м.
К слову, сборная Туниса не проиграла ни одного матча на нынешнем турнире в основное время (при этом все матчи на групповом этапе команда завершила вничью) — в полуфинале Сенегал обыграл «Орлов Карфагена» лишь благодаря голу в первом экстра-тайме. Что касается нигерийцев, то у них было два поражения — от Мадагаскара на групповом этапе (0:2) и Алжира в полуфинале (1:2).
Букмекеры отдают небольшое предпочтение в предстоящем поединке Нигерии. К примеру, William Hill принимает ставки на победу «Суперорлов» с коэффициентом 2,45, в то время как на успех Туниса — 3,0 (ставки на ничью также принимаются с коэффициентом 3,0). На то, что нигерийцы станет бронзовым призером, можно поставить с коэффициентом 1,80, что третье место достанется тунисцам — 1,91.
Отметим, что последний раз в официальном поединке сборные встречались в январе 2016-го в рамках чемпионата Африканских наций (турнир, который проходит с 2009 года), и тогда была зафиксирована результативная ничья — 1:1.
Кубок Африканских наций (матч за третье место)
17 июля (среда)
Тунис — Нигерия 22:00 «Матч ТВ» (Россия), beIN Sports (Великобритания)
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