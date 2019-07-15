Звезда сериалов рассказала о страшной болезни (видео)

Шоу-бизнес

Известная российская актриса, звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова серьезно обеспокоила поклонников. В последнее время актриса пропала из поля зрения СМИ, не была замечена в проектах и практически исчезла из соцсетей. В связи с этим появились слухи о серьезном заболевании актрисы. Писали, чтобы Мария даже отдала своего сына Ивана на воспитание бывшему мужу, актеру Денису Матросову, чтобы пройти курс лечения от смертельного недуга.

О болезни Мария узнала от своего брата, приславшего ей сообщения из Интернета. Актриса была крайне удивлена слухами о болезни. Она заверила, что с ней все в порядке, она жива и здорова и прекрасно себя чувствует. Сейчас она находится в Киеве, где снимается в новом проекте. Рассказывать о нем подробно актриса пока не спешит.

Куликова записала видео, в котором прокомментировала слухи.

«Хочу сказать всем, кто искренне переживает: я жива, здорова! Со мной всё хорошо. Я на съемках в Киеве, до этого была в Минске. Решила не засорять интернет пространство какими-то будничными историями… Не было ярких событий, которыми хотелось бы поделиться. Но совсем скоро они будут! Иду на концерт певицы Пинк в Варшаве. В общем всё классно, не переживайте, пожалуйста, за меня! И Ваня, кстати, не „брошенка“. Мы скоро с ним улетаем на море!», — заверила Куликова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная советская актриса Александра Яковлева сражается с серьезной болезнью.

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