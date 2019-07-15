«Европейская Солидарность» требует прекратить политические преследования

Украина

Люстрация директора ГБР Романа Трубы — это вопрос национальной безопасности. Об этом активисты партии «Европейская Солидарность» заявили сегодня в главном офисе Государственного бюро расследований. Главным требованием акции было немедленное прекращение политически мотивированных преследований волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года дают системный отпор российской агрессии. Ранее СМИ сообщали, что Трубу уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

«События последних недель показали, что директор ГБР Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы — это вопрос национальной безопасности. Под его руководством Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожения волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины», — заявила лидер молодежного крыла партии ЕС, кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.

Лидер молодежной организации «Европейской Солидарности» напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность».

Ранее в «Европейской Солидарности» назвали обыски в 95-й бригаде попыткой дискредитировать защитников Украины.



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