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«Европейская Солидарность» требует прекратить политические преследования
Люстрация директора ГБР Романа Трубы — это вопрос национальной безопасности. Об этом активисты партии «Европейская Солидарность» заявили сегодня в главном офисе Государственного бюро расследований. Главным требованием акции было немедленное прекращение политически мотивированных преследований волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года дают системный отпор российской агрессии. Ранее СМИ сообщали, что Трубу уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.
«События последних недель показали, что директор ГБР Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы — это вопрос национальной безопасности. Под его руководством Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожения волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины», — заявила лидер молодежного крыла партии ЕС, кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.
Лидер молодежной организации «Европейской Солидарности» напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность».
Ранее в «Европейской Солидарности» назвали обыски в 95-й бригаде попыткой дискредитировать защитников Украины.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!