Украина

Претензий у ГБР по бронежилетам прошлых лет выпуска нет, — Бирюков

Известный волонтер Юрий Бирюков, экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что председатель ГБР Роман Труба официально признал, что у правоохранителей нет претензий к бронежилетам, поставленным в армию в предыдущие годы. Напомним, 26 июня, следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.

«Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:

— претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска — нет;

— весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;

— экспертизу по этой партии — НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;

— были некие «следственные действия» по тестированию, которое делал непонятно кто и непонятно где"…

Тогда же, 26 июня в «Европейской Солидарности» обыски в 95-й бригаде назвали попыткой дискредитировать защитников Украины.

Кроме того, были проведены обыски у кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности», известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова.

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