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Претензий у ГБР по бронежилетам прошлых лет выпуска нет, — Бирюков
Известный волонтер Юрий Бирюков, экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что председатель ГБР Роман Труба официально признал, что у правоохранителей нет претензий к бронежилетам, поставленным в армию в предыдущие годы. Напомним, 26 июня, следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.
«Итак. Только что Труба (глава ДБР) на камеру заявил следующие вещи:
— претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска — нет;
— весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
— экспертизу по этой партии — НЕ ПРОВОДИЛИ ЕЩЕ;
— были некие «следственные действия» по тестированию, которое делал непонятно кто и непонятно где"…
Тогда же, 26 июня в «Европейской Солидарности» обыски в 95-й бригаде назвали попыткой дискредитировать защитников Украины.
Кроме того, были проведены обыски у кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности», известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова.
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