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Ломаченко показал своего «старшего брата»: сеть в шоке (видео)
Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) опубликовал на своей странице в Instagram шуточный ролик, на котором познакомил своих подписчиков (их у боксера 1,5 миллиона) со своим «старшим братом» — Павлом.
Фанаты Василия просто взорвались комментариями, количество которых менее чем за сутки подбирается к тысячи.
«Чемп, да мы давно догадывались, что ты не с этой планеты»
«Ахаха подозрительно что Вы Анатолич в очках»
«А шо Паша такой дерзкий?»
«Василий ты ж вроде не пропускал в голову сильно»
«какой ещё Паша? Думаешь мы Усика не узнали»
«Короче, зеленый — это переодетый Беленюк»
Судя по всему, свое имя «брат» Ломаченко получил в честь главного персонажа фильма «Пол: Секретный материальчик» (в украинском дубляже «Прибулець Павло») — веселого пришельца из космоса, за которым охотятся агенты спецслужб, но он ускользает от них и улетает на своем корабле, который потерпел крушение на Земле более 60 лет назад.
Отметим, что сейчас Ломаченко находится в Киеве, готовясь к предстоящему поединку с британцем Люком Кэмпбеллом, на кону которого будет стоять чемпионские пояса украинца, а также вакантный титул WBC в легком весе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что появился яркий трейлер фильма про Анатолия Ломаченко.
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