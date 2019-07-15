Новые тренды в маникюре: техника deep design (фото)

Стиль жизни

Летний маникюр — именины сердца. Красочный дизайн выражает солнечное настроение. И, кажется, нет предела фантазии. При этом все же важно следить за новыми тенденциями в нейл-арте. Это позволит вам быть стильной и красивой. О новых трендах в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала израильский нейл-стилист, призер международного конкурса по ногтевому дизайну Мария Балодис.

— Современная нейл-индустрия просто поражает стремительным развитием техник и технологий; качеством и разнообразием материалов для творчества, — говорит Мария Балодис. — А как много интересных идей появляется у талантливых нейл-дизайнеров в последнее время! Некоторые инновации со временем становятся классикой, которая может дополняться трендовыми элементами. Один из трендов лета — техника deep design.

Суть техники deep design в том, что покрытие остается с прозрачными участками, за счет чего кажется глубоким, объемным и очень привлекает внимание

— В чем ее суть?

— Покрытие остается с прозрачными участками, за счет чего кажется глубоким, объемным и очень привлекает внимание. В технике создания этого дизайна используются трафареты: геометрические, в форме силуэтов животных, растений, а также в форме всевозможных предметов и надписей. Однако применение трафаретов необязательно — это может быть простая, но идеально ровная прозрачная полоса на ногте, которую легко сделать от руки. Я большой любитель ручной работы. Именно тогда, как мне кажется, начинаешь понимать всю суть творческой стороны нашей профессии. Для мастера нет ничего дороже осознания того, что-то, что заставляет его клиенток улыбаться, восхищаться и гордиться, сделано собственными руками.

Очень эффектна современная интерпретация лунного маникюра в технике deep design

Самые креативные идеи становятся трендами, выходят на пик популярности, а потом долгое время воплощаются в авторских интерпретациях мастеров по всему миру. К примеру, невероятный резонанс имел дизайн, одно из многочисленных названий которого «слеза единорога» (также его называют «жидкий металл», «капля ртути», «металлическая капля»). В последнее время на пике — идеальное покрытие. Даже если оно неброское — бесцветное, полупрозрачное или прозрачное. Кстати, любимый мной и многими моими клиентками матовый маникюр с его приятным на ощупь бархатным покрытием также входит в список трендов нейл-дизайна. С ним даже самые привычные цвета и простые рисунки заиграют по-другому. А у матового неонового маникюра просто нет шансов остаться незамеченным.

У матового неонового маникюра просто нет шансов остаться незамеченным

— Правда, что в моде асимметрия?

— Да. Это может быть и очень сложный дизайн, когда каждый ноготь становится отдельным произведением искусства, арт-объектом, и простые неровные мазки, и многоцветный маникюр. Дизайн ногтей на одной руке не обязан стать зеркальным отражением другой. Не выходят из моды гениальные, как я считаю, минимализм и геометрия. Но даже любительницы только однотонного покрытия часто дополняют лаконичный дизайн штрихом или изюминкой.

Один из модных трендов – асимметрия

— Какие формы ногтей в тренде?

— Неважно, что это — квадрат, овал или миндаль, — он прежде всего должен подходить к форме ногтя и быть геометрически правильным. Лидируют формы классический и удлиненный миндаль, требующие идеальной архитектуры. Короткие ноготки в тренде в сочетании с круглой или овальной формой, а также с мягким квадратом. Для средней длины рекомендую овал и классический миндаль. Обладательницы длинных ногтей могут себе позволить трендовый удлиненный миндаль.

— Какую цветовую гамму предпочесть?

— Что касается трендовых цветов, то первые места между собой делят желтые, зеленые и оранжевые оттенки (от выбеленной пастели до очень ярких). И, как я уже говорила, прозрачные и полупрозрачные покрытия, бежевые, розовые и молочные — верх стиля, элегантности и эстетичности.

— Ассортимент дизайнов столь широк, что трудно сориентироваться.

— Геометрия, минимализм, флористика, рисунки, выполненные на так называемых голых ногтях, — безусловно, один из трендов, который уже несколько сезонов остается любимым у многих ценителей нейл-арта. Элементами трендовых дизайнов, в создании которых используется специфический декор, в том числе и объемный, считаются матовая и глянцевая фольга разных оттенков, кристаллы, металлический декор, жидкая слюда, блестки разного помола. Портреты в стиле рисунка одной линией, в стиле кубизма и минимализма также имеют большую популярность. Современная нейл-индустрия позволяет любой женщине быть обладательницей красивых ухоженных рук. Для многих ногти — один из главных аксессуаров. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы они соответствовали модным тенденциям.

Не выходят из моды минимализм и геометрия

— Как лучше сочетать маникюр с украшениями?

— Часто меня просят сделать дизайн в определенной стилистике под кольцо, брошь, браслет… И тогда понимаешь, что маникюр современной женщины — это не просто накрашенные ногти, а действительно аксессуар… Маникюр может как дополнить украшение, стать одним из его элементов, так и сыграть на контрасте. Маникюр с полупрозрачным покрытием подойдет под любое украшение.

— Как вы стали нейл-стилистом?

— Мне иногда кажется, что я им родилась. Со школьных времен ухоженность рук и ногтей для меня имела большое значение. Мне всегда хотелось иметь супермодный маникюр. Воплощать фантазии помогали способности к рисованию, которые я развивала. Потом были художественная академия, строительный университет. Наверное, в душе я так и осталась художником, архитектором… Но главным, любимым делом стал нейл-арт!

Мария Балодис: «Мне иногда кажется, что нейл-стилистом я родилась»

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Все: процесс, результат, ощущение того, что я занимаюсь любимым делом, и самое главное, что у меня это получается. Вдохновляет восхищение в глазах моих клиенток. Приятно видеть, как меняются их жесты и настроение, когда они становятся обладательницами идеального маникюра.

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Фото из альбома Марии Балодис

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