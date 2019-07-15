Декоммунизация в Украине: Вятрович уличил Разумкова в незнании законов

Политика

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя высказывания лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о декоммунизации, заявил, что последний не знает законодательства Украины.

Напомним, Дмитрий Разумков в эфире ICTV сказал, что вопрос о декоммунизации следует принимать не в парламенте, а на местных референдумах непосредственно жителями тех или иных населенных пунктов.

Вятрович напомнил, что названия объектов, которые попадали под декоммунизацию, предлагались именно местными общинами.

По его словам, декоммунизацию в целом можно считать «эффективной реформой», и причин для ревизии этого процесса, по его мнению нет. Более того, он уверен в том, что любые попытки провести ревизию закончатся поражением.

Напомним, в Украине за четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим. От момента принятия законов о декоммунизации переименовано 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тысяч топонимов.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине продолжается декоммунизация. В частности, продолжается демонтаж памятников лидеров тоталитарного режима. При этом некоторые политики и чиновники пытаются повернуть этот процесс вспять.

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