- 15:20 ДТП с кортежем Зеленского: вскрылись новые детали
- 15:20 Бывшего соратника Януковича вернули в розыск
- 14:54 У них будут красивые дети: Настю Каменских заподозрили в беременности
- 14:53 Такого не было более полувека: в столице прошел "рекордный" ливень
- 14:49 Еще у двух политсил появилась надежда попасть в Раду: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 14:44 Денисова и Москалькова обсудили вопрос оказания медпомощи узникам Кремля Балуху, Грибу и Бекирову
- 14:27 Как под копирку: активисты нашли автора избирательных программ для 11 клонов известных политиков
- 14:21 Декоммунизация в Украине: Вятрович уличил Разумкова в незнании законов
- 14:20 Представители бизнеса обвиняют днепропетровских фискалов в давлении и информационных атаках
- 14:17 Электронный ученический билет киевского школьника: как и где получить
- 14:10 На Донбассе возросло число наемников, воюющих за боевиков ради получения российского гражданства
- 14:09 "Нафтогаз" озвучил новую цену на газ для населения: сколько теперь будем платить
Декоммунизация в Украине: Вятрович уличил Разумкова в незнании законов
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя высказывания лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о декоммунизации, заявил, что последний не знает законодательства Украины.
Напомним, Дмитрий Разумков в эфире ICTV сказал, что вопрос о декоммунизации следует принимать не в парламенте, а на местных референдумах непосредственно жителями тех или иных населенных пунктов.
Вятрович напомнил, что названия объектов, которые попадали под декоммунизацию, предлагались именно местными общинами.
По его словам, декоммунизацию в целом можно считать «эффективной реформой», и причин для ревизии этого процесса, по его мнению нет. Более того, он уверен в том, что любые попытки провести ревизию закончатся поражением.
Напомним, в Украине за четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим. От момента принятия законов о декоммунизации переименовано 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тысяч топонимов.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине продолжается декоммунизация. В частности, продолжается демонтаж памятников лидеров тоталитарного режима. При этом некоторые политики и чиновники пытаются повернуть этот процесс вспять.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.