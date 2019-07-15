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ДТП с кортежем Зеленского: вскрылись новые детали
Двоим водителям из кортежа президента Владимира Зеленского, которые устроили ДТП в Запорожской области, грозит либо штраф, либо лишение прав на срок от шести месяцев до года.
Как сообщают «Українські новини», на водителей составили протоколы за нарушение правил дорожного движения по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса об административных правонарушениях. При этом уголовное производство по факту ДТП не регистрировалось. «Криминала нет», — заявили в ГУНП в Запорожской области.
Сообщается, что водителям из кортежа Зеленского грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в кортеже Зеленского заметили автомобиль-«дублер»: два Mercedes-Benz S-Class имеют одинаковые госномера.
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