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Под Одессой педофил пытался изнасиловать 13-летнюю девочку
В Украине участились нападения педофилов на детей. Очередной инцидент произошел средь бела дня в райцентре Березовка Одесской области. Злоумышленник заметил 13-летнюю девочку, которая шла домой, и скрылся в лесополосе у дороги. Когда девочка подошла поближе, мужчина схватил ее и затащил в заросли, где начал душить и пытался раздеть.
К счастью, ей удалось вырваться и убежать. Дома девочка рассказала о нападении матери, та сразу же обратилась в полицию. Уже через несколько часов на одной из улиц города задержали подозреваемого — 57-летнего ранее судимого жителя соседнего села. Мужчина признался в своих преступных намерениях.
«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) УК Украины, злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы», — сообщили в Березовском отделе полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 11 июля Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних. Документ предусматривает принудительную химическую кастрацию педофила. Что это означает, объяснила эксперт.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!