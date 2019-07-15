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- 15:47 Лукашенко приедет в Украину: названа причина
Лукашенко приедет в Украину: названа причина
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Форум регионов в Житомире. Об этом журналистам заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Отметим, Зеленского все чаще критикуют в Украине за копирование стиля Лукашенко.
По словам беларусского дипломата, Форум регионов состоится осенью.
«Мы получили ряд позитивных сигналов… от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие», — заявил дипломат.
Он также напомнил, что 11 июля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным, а перед этим — предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину обсудить в Минске с участием лидеров западных стран ситуацию на Донбассе.
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