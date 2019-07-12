В Кремле рассказали, каким словом Зеленский начал разговор с Путиным

Политика

Телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны, «носил прагматический характер» и продолжался 20 минут.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на приветствие своего украинского коллеги хозяин Кремля ответил: «Привет».

«Что касается атмосферы разговора — это был первая ознакомительная беседа двух президентов. Они первый раз общались по телефону. Ранее каких-то контактов между ними не было. Разговор носил прагматический характер», — цитирует Пескова УНИАН.

Песков также отметил, что работа «в отношении всех удерживаемых лиц» будет продолжена на экспертном уровне. По его словам, пока нет конкретного понимания, когда может состояться следующий разговор глав двух государств. Он также добавил, что предложение украинской стороны о телефонном разговоре было согласовано оперативно.

«Была бы инициатива, по техническому согласованию никаких проблем нет», — отметил пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос УНИАН, остался ли Путин доволен этим разговором, Песков ответил: «Вряд ли можно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президента России и Украины очень важен».



Напомним, 11 июля Зеленский провел первую телефонную беседу с Путиным. Главы двух государств обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также обсуждалась встреча в нормандском формате.

Перед этим президент Владимир Зеленский публично через видеообращение предложил своему коллеге Владимиру Путину обсудить в Минске с участием лидеров западных стран ситуацию на Донбассе. В Кремле заявили, что пока не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть идею нового формата встречи.

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